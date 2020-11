Covid-19. Autarcas do Porto pedem que população respeite novas regras

Dos 121 concelhos que passam a ter medidas mais restritivas a partir de quarta feira, estão incluídos os 17 da Área Metropolitana do Porto. Os autarcas estão satisfeitos com as medidas agora tomadas pelo Governo e pedem que a população respeite as regras para que a situação não se torne ainda pior.

AS NOVAS MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA PARA OS CONCELHOS DE MAIOR RISCO

O primeiro-ministro informou no sábado que o Governo vai impor novas regras de combate à pandemia para os concelhos de maior risco.

As novas medidas serão aplicadas aos concelhos que tenham acumulado 240 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. Os concelhos de maior risco serão identificados a cada 15 dias e são sujeitos a medidas especiais que entram em vigor a partir de dia 4 de novembro.

Dever de recolhimento domiciliário (exceto para ir trabalhar, ir à escola, fazer compras ou exercício físico);

(exceto para ir trabalhar, ir à escola, fazer compras ou exercício físico); Desfasamento de horários de trabalho obrigatório;

Encerramento de estabelecimentos comerciais a partir das 22h00;

Restaurantes com grupos limitados a 6 pessoas e funcionamento até às 22h30;

e funcionamento até às 22h30; Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas (salvo se do mesmo agregado familiar);

Proibidas feiras e mercados de levante;

Teletrabalho obrigatório, salvo impedimento do trabalhador.

Consulte a lista dos concelhos abrangidos aqui.

