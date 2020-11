Portugal com mais 37 mortes e 3.062 casos de Covid-19. Número de hospitalizados continua a subir

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste domingo que há mais 37 mortes e 3.062 novos casos de Covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.544 vítimas mortais e 144.341 infetados pelo novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas são menos dois os doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 284.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir há cerca de duas semanas, sendo agora 2.122 pessoas, mais 150 do que no sábado.



A DGS revela que estão ativos 60.026 casos de infeção, mais 1.534 do que no sábado.

Também nas últimas 24 horas foram dados como recuperadas 1.491 pessoas, num total de 81.771 desde o início da pandemia.



As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 64.805 pessoas, mais 291 nas últimas 24 horas.

Dados por região

Das 37 mortes registadas, 20 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e duas no Alentejo.



A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, tem hoje mais 1.616 casos, totalizando 64.943, e 1.131 mortos, dos quais 20 nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia, em março.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 876 novos casos de infeção, contabilizando a região 60.219 casos e 1.004 mortes, das quais 12 nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 430 novos casos, contabilizando 12.717 desde o início da pandemia e 317 mortos.



No Alentejo foram registados mais 74 casos de infeção, totalizando 2.808 com um total de 49 mortos desde o início da pandemia.



A região do Algarve tem hoje notificados mais 59 casos de infeção, somando 2.838 casos e 28 mortos.



Na Região Autónoma dos Açores registou-se mais um caso nas últimas 24 horas, somando 370 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.



A Madeira registou seis novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 446 infeções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.

Mais casos de Covid-19 entre os 20 e os 29



Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, mas é entre os 20 e os 29 que há mais casos de Covid-19.



No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 65.483 homens e 78.858 mulheres, de acordo com os casos declarados.



Do total de vítimas mortais, 1.302 eram homens e 1.242 mulheres.



O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

Novas medidas de combate à pandemia a partir de quarta-feira





O primeiro-ministro informou este sábado que o Governo vai impor novas regras de combate à pandemia para os concelhos de maior risco.

As novas medidas serão aplicadas aos concelhos que tenham acumulado 240 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. Os concelhos de maior risco serão identificados a cada 15 dias e são sujeitos a medidas especiais que entram em vigor a partir de dia 4 de novembro.

Dever de recolhimento domiciliário (exceto para ir trabalhar, ir à escola, fazer compras ou exercício físico);

(exceto para ir trabalhar, ir à escola, fazer compras ou exercício físico); Desfasamento de horários de trabalho obrigatório;

Encerramento de estabelecimentos comerciais a partir das 22h00;

Restaurantes com grupos limitados a 6 pessoas e funcionamento até às 22h30;

e funcionamento até às 22h30; Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas (salvo se do mesmo agregado familiar);

Proibidas feiras e mercados de levante;

Teletrabalho obrigatório, salvo impedimento do trabalhador.

Para já, são 121 os concelhos abrangidos por estas medidas.

Novas medidas “só vão ter repercussões daqui a 10 dias”

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública classificou como positiva a maioria das medidas anunciadas este sábado mais cedo pelo Governo. Mas, segundo Ricardo Mexia, o resultado do novo plano de restrições só vai aparecer daqui a alguns dias.