Velar pelos entes queridos em tempo de pandemia

Este ano, a decisão de manter os cemitérios abertos este fim de semana e na segunda-feira, Dia de Finados, coube às câmaras municipais. Nos que estão abertos é preciso cumprir regras mais rígidas, mas a afluência tem sido fraca.

Tradicionalmente, no Dia de Todos os Santos e no Dia dos Finados, milhares de famílias regressam à Terra Natal para homenagear os entes queridos que já partiram. Nos cemitérios que estão abertos nestes dias, o ritual cumpre-se com restrições.

Circulação entre concelhos limitada até terça-feira

A circulação de pessoas para fora do concelho de residência tem estado limitada em Portugal desde as 00:00 de sexta-feira e manter-se-á até às 06:00 de terça-feira, no âmbito das medidas para conter a pandemia.

A medida decretada pelo Governo vai vigorar num período que inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, 1 de novembro, e o Dia de Finados, no dia seguinte, quando muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

A fiscalização vai ser apertada até terça-feira e quem não seguir as regras incorre num crime de desobediência, punível com uma coima que pode chegar aos 500 euros.