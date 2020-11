Grande Prémio de MOTO GP não está em causa

O Grande Prémio de Moto GP realiza-se sem público. O primeiro-ministro, António Costa, justificou a decisão com a polémica da Fórmula 1.

"Não podemos voltar a correr riscos", afirmou.

Sobre a possibilidade da não realização da prova, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo garantiu à SIC que a corrida não está em causa. O evento realiza-se de 20 a 22 de novembro, em Portimão.

Quanto ao futebol, depois do Futebol Clube do Porto e do Benfica terem tido autorização para colocar adeptos nas bancadas nos jogos das competições europeias, esta semana isso já não vai acontecer.

"Só estamos a suspender", garante a diretora-geral da Saúde.

Nos próximos tempos, não vai ser permitido público na assistência dos eventos desportivos em Portugal.

