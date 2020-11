Restrições à circulação: PSP e GNR fiscalizam as estradas do Algarve

As principais vias de acesso aos concelhos algarvios estão a ser patrulhadas pela GNR e pela PSP. Esta segunda-feira ainda estão em vigor as medidas de restrição de circulação entre concelhos. Por ser dia da semana, as autoridades evitaram as horas de ponta para não complicar o trânsito.

O controlo faz-se sobretudo às viaturas particulares, uma vez que o transporte de mercadorias e as viaturas profissionais têm, à partida, via livre.

A operação arrancou às 10h da manhã e o objetivo é identificar a razão que leva os automobilistas a atravessar a fronteira dos concelhos de Olhão e Faro.

Até agora, a 20 horas do fim das restrições, o incumprimento detetado tem sido residual.

A atuação das autoridades acaba por ser uma forma de despertar consciências para o para o período mais crítico da pandemia, que não termina com a operação. Apesar de grande parte da região do Algarve estar fora das zonas de risco, os bons comportamentos sanitários são para manter.