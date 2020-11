Covid-19: Um terço dos portugueses já foram testados

Durante a habitual conferência de imprensa no Ministério da Saúde sobre a pandemia da covid-19 em Portugal, António Lacerda Sales indicou que já tinham sido testadas mais de 3,4 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de um terço da população.

Por milhão de habitantes, Portugal está a realizar em média mais de 280 mil testes à SARS-CoV-2, o vírus da doença covid-19, registando-se dias com mais de 30 mil análises.

"Estamos com mais de 300% da capacidade de testagem que tínhamos em março, o que penso que é um reforço substancial", acrescentou o secretário de Estado.

Questionado em concreto sobre os testes realizados durante o fim de semana e se explicam o número habitualmente mais baixo de novos casos registados nos boletins epidemiológicos na segundas e terças-feiras, o governante afirmou que o problema são as notificações e não os testes.

Foi o caso do boletim epidemiológico de hoje, em que estão registados 7.497 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia.

No entanto, de acordo com a explicação da Direção-Geral da Saúde, este número inclui o somatório de 3.570 casos decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30 de outubro.

"Existem muitos testes feitos durante o fim de semana. O problema não é o número de testes feitos ao fim de semana, o problema é o reporte dessas notificações apesar das nossas indicações constantes nessa matéria", sublinhou António Lacerda Sales.

No último fim de semana foram feitos 52.947 testes, dos quais 30.713 no sábado e 22.244 no domingo, precisou, para justificar que "não é garantidamente uma diminuição da realização de testes" que explica os números mais baixos no início da semana.

Além dos 7.497 novos casos de infeção com o novo coronavírus, Portugal registou hoje mais 59 mortes relacionadas com a covid-19, também o número diário mais elevado desde o início da pandemia.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 156.940 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.694 óbitos.