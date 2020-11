Rui Moreira defende inclusão dos privados no combate à pandemia

O Presidente da Câmara do Porto admitiu esta quarta-feira que a região Norte precisa de medidas urgentes para enfrentar a pandemia de covid-19.

Rui Moreira considera muito preocupantes os números das últimas semanas, mas não quer comentar a estratégia que tem sido adotada. Ainda assim, defende que o estado deve também contar com o setor privado.

"Nós não temos apenas um Serviço Nacional de Saúde, temos um Sistema Nacional de Saúde", afirmou.

Parceria com privados a ser preparada

Esta quarta-feira, o hospital de Penafiel encaminhou 30 doentes para o privado. A ARS-Norte está a negociar parcerias tanto com o setor privado, como social. Estará para breve, um acordo com o grupo CUF, por exemplo, que se mostrou disponível para assinar um protocolo com o Estado.

Neste momento a bola está do lado do grupo privado. A ARS aguarda indicação de quantas camas a CUF tem disponíveis e em que unidades de saúde.