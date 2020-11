Em Inglaterra, começou esta quinta-feira o segundo confinamento nacional para tentar conter a propagação do coronavírus.

As restrições passam a ser mais apertadas, com medidas em vigor nas próximas quatro semanas. As medidas vão ter um um grande impacto na economia do país, como conta o correspondente da SIC, Emanuel Nunes.

O jornalista conta também que à hora de ponta, havia pouco movimento numa das maiores avenidas de Londres.

