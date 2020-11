Covid-19. Autarquia de Boticas avança com confinamento parcial do concelho

Em Boticas a autarquia avançou para o confinamento parcial, apesar de ser um dos poucos concelhos do distrito de Vila Real que não consta no mapa de risco do Governo.

O concelho que até há poucos dias não registava casos de covid-19 tem agora 16 pessoas infetadas. A partir de agora, todos os comércios fecham até às 22:00 e a restauração às 22:30.

Um dos focos está na comunidade escolar. Se o número aumentar, o presidente da câmara diz que fecha a escola.

A autarquia vai ponderar mais medidas nos próximos dias, mediante a evolução do contágio no concelho.