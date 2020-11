Covid-19. Hospital de Amarante com mais de 20 profissionais infetados

Há mais de 20 profissionais de saúde infetados no Hospital de Amarante, que faz parte do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Na sequência de um surto, este polo já só tem doentes positivos para a covid-19.

Entretanto, na semana passada, a situação ficou fora de controlo. Na ala limpa, onde continuaram a chegar doentes de Penafiel supostamente negativos, começaram a surgir casos de covid-19, que aí tiveram de permanecer por falta de espaço na área dedicada aos doentes infetados. Sem o isolamento dos positivos, o número de infetados continuou a aumentar.

O surto provocou revolta entre os profissionais que não tiveram formação atempada sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual.

Uma fonte médica disse à SIC que também a criação de circuitos covid foi caótica e demorou a ser concretizada. Foram feitas várias notificações ao departamento de risco.

Nos últimos dias, perante a pressão mediática sobre a falta de condições e de recursos no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, os doentes de Amarante têm sido transferidos para outras unidades hospitalares a um ritmo mais acelerado. Uma média de 10 a 15 doentes por dia.