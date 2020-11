Covid-19. Oliveira de Azeméis decide apertar ainda mais as restrições

Oliveira de Azeméis avançou já com o encerramento de vários equipamentos municipais.

Fechou a biblioteca, o arquivo, a loja de turismo, fecharam as piscinas e os pavilhões desportivos.

As restrições abrangem ainda as atividades de lazer e turismo e toda a área cultural do concelho. Mantêm-se apenas os poucos eventos culturais que já estavam agendados para este mês, mas não serão marcados novos espetáculos culturais pelo menos até 30 de novembro. Exceção também para as feiras do concelho, que estão autorizadas.

Estas medidas mais restritivas têm o objetivo de travar o crescimento da covid-19 no concelho. Em Oliveira de Azeméis, desde o início de outubro, o número de casos confirmados da doença quase triplicou.