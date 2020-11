Letalidade da Covid-19 "tem subido" em Portugal e é "bastante preocupante"

Marta Temido, ministra da Saúde, disse esta sexta-feira que a letalidade da Covid-19 tem vindo a subir em Portugal e que a situação é “bastante preocupante”.

“Temos de facto essa letalidade da doença que tem subido nos últimos dias e que é bastante preocupante”, afirmou a ministra.

Sobre a incidência da doença no território português, Marta Temido anunciou que as regiões do Alentejo e do Algarve estão a evoluir de forma “relativamente favorável”.

“A incidência dos novos casos situa-se, sobretudo, na região de saúde do norte, seguida da região de saúde de Lisboa e vale do Tejo, da região centro e com as regiões do Alentejo e do Algarve a destacarem-se ainda por uma evolução da incidência que é relativamente favorável”, explicou.

