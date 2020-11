Marta Temido diz que nenhum hospital público está livre da pressão

O pico foi atingido na terça-feira com 235 internados com coronavírus, dos quais 38 na urgência. Agora há 169 internamentos, um número que a ministra da saúde considera que já permite uma melhor resposta.

Marta Temido explicou ao jornalistas que transfeir utentes permitiu aliviar a pressão neste hospital, que dá resposta a 520 mil habitantes.

Ao que a SIC apurou, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa terá também dado dezenas de altas. Entre quarta e quinta-feira, terão ocorrido 12 mortes.

Marta Temido recusa em falar de falta de planeamento e sublinha que cada hospital se preparou da melhor forma que conseguiu, sendo que nenhum está livre de ter que lidar com esta pressão.

Em Penafiel, foi instalado um centro de testagem "drive-through" e a partir deste fim de semana começa a funcionar uma estrutura exterior de apoio à urgência. Para o presidente da Câmara, Antónino de Sousa, as soluções pecam pela demora.

Há pelo menos dois privados que já estão a receber doentes infetados do SNS: o Fernando Pessoa, em Gondomar, e o Hospital CUF, no Porto. No setor público, a rede já esta a funcionar a nível nacional.

O Santa Maria em Lisboa, aumentou em 50% a capacidade para doentes covid. Há 19 vagas reservadas para doentes do norte: nove camas para utentes já transferidos das unidades de Amarante e Penafiel e dez vagas para infetados do hospital de Famalicão e de Santo Tirso.

A zona centro, menos pressionada a nível de internamentos, regista agora oito casos de covid-19 no hospital de Viseu, nomeadamente, nos serviços de ortopedia e gastroenterologia

Em comunicado, a administração informa que os casos positivos estão em isolamento e que todas pessoas dos dois serviços estão a ser testadas.