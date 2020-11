Novos máximos, hospitais no limite e mais restrições. A situação da pandemia no mundo

Os Estados Unidos atingiram um novo máximo diário com 120 mil novos casos de covid-19. Desde quinta-feira, morreram mais de 1.100 pessoas no país. É o país mais afetado do mundo.

O segundo país mais afetado é a Índia, com cerca de 40 mil casos por dia e com uma fraca capacidade de testagem.

Em França, muitos hospitais estão perto da rutura. Os doentes internados são mais novos, recuperam mais depressa, mas são mais do que na primeira vaga. O segundo confinamento está a ser menos respeitado no país.

Com medidas cada vez mais restritivas, taxistas italianos protestaram contra as medidas. Já Espanha teme o aumento do número de mortes. A Alemanha desaconselha as viagens e fez uma lista de países classificados de risco. Portugal está incluído nessa lista, à exceção da Madeira e os Açores.

