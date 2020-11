Covid-19. Aumento de infetados na prisão de Tires preocupa autoridades

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há, pelo menos, 20 surtos ativos de covid-19. A esmagadora maioria ocorreu em lares de idosos, mas o que preocupa mais as autoridades é o surto na prisão de Tires que tem já 123 casos confirmados.

No estebelecimento prisional, continua por identificar a origem do surto que já infetou reclusas, funcionários e guardas. O número de infetados deve aumentar nas próximas horas, depois de terem decidido testar todos à covid-19.

Por razões de segurança, os casos positivos foram isolados num dos pavilhões do estabelecimento, no qual as reclusas vão ser acompanhadas.