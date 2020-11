Covid-19. Hospital São João no Porto testa doentes ao quinto dia de internamento

O serviço de oncologia do hospital São João recebe diariamente perto de 100 doentes para realização de tratamentos, que já são por norma testados para a covid-19.

De forma a proteger ao máximo os doentes e profissionais e reduzir as possíveis infeções por covid-19 no interior do hospital, os profissionais de oncologia vão ser testados à covid-19 de 14 em 14 dias.

Se os resultados forem positivos, o projeto pode estender-se a outros serviços que recebam doentes com o sistema imunitário mais fragilizado.

Também os doentes em internamento voltam a ser testados cinco dias depois da admissão no hospital. Na prática a medida visa reduzir o risco de existirem pessoas infetadas com o novo coronavírus internadas no hospital em áreas que não as dedicadas à covid-19 que foram admitidas sem saberem da infeção.