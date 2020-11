Várias fotografias de grupos de jovens sem máscara e sem cumprir o distanciamento social num bar de Coimbra estão a causar polémica nas redes sociais.

Os responsáveis do bar asseguram que o espaço respeita todas as exigências legais e que as regras são cumpridas pelos clientes. Dizem ainda que a PSP e outras autoridades fiscalizaram o espaço e não detetaram qualquer irregularidade.

Quanto às fotografias tiradas na passada quinta-feira, a gerência não avança explicações.