Covid-19: Surto infeta 37 utentes e nove funcionários em lar de Caminha

Trinta e sete utentes e nove funcionários do lar do Bom Jesus dos Mareantes, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, estão infetados com o novo coronavírus, revelou este domingo à Lusa o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Alves explicou que os casos positivos foram hoje conhecidos, após terem sido testados, na sexta-feira, os 63 utentes e 36 funcionários da instituição.

"A instituição tem 37 utentes positivos e 26 negativos. Nove funcionárias testaram positivo e 27 negativo. De todas estas pessoas, apenas uma utente está hospitalizada desde quinta-feira", especificou o autarca socialista.

Miguel Alves adiantou que "as famílias dos utentes positivos já foram todas informadas", estando em curso "medidas de reforço das condições de segurança e isolamento entre utentes".

"Os utentes positivos já estão separados dos restantes. A direção e funcionários da instituição estão a fazer um bom trabalho, mas nunca se sabe como é que a situação pode evoluir", sublinhou.

Miguel Alves garantiu que "a direção do lar, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Caminha estão em permanente contacto e colaboração para tentar travar a evolução do surto".

O autarca alertou que "se o mês de outubro foi mau para Caminha, com o número de casos a triplicar, relativamente ao acumulado dos meses anteriores, em que a média foi de cinco casos por dia, novembro pode ser pior".

"Estamos com 10 novos casos por dia, sem contabilizar com os casos do lar", reforçou.

Miguel Alves apelou "ao cumprimento das medidas decretadas, mas também à responsabilidade individual".

"Sabemos que 70% dos casos no concelho de Caminha têm origem em festas, almoços de família ou convívios pós-laborais. Está na hora de todos percebermos que a nossa atitude conta. Para bem, mas, também, infelizmente, para o mal", frisou.

Seis dos 10 municípios do distrito de Viana do Castelo integram a lista de 121 concelhos que apresentam risco elevado de transmissão da covid-19. Além de Caminha, foram considerados concelhos de elevado risco Viana do Castelo, Valença, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira.