Mais 40% de doentes covid internados na próxima semana

Em Portugal, continua a subir o número de casos de infeção e de internamentos por covid-19. Segundo a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a situação que se vive nos hospitais do país vai piorar nos próximos dias.

Estima que, dentro de uma semana, haja cerca de quatro mil doentes internados com covid-19. Com base nos dados da última quinta-feira, seria um aumento de cerca de 40%. Nessa altura, deverão estar cerca de 550 pessoas nos cuidados intensivos.

A previsão é feita com base na evolução epidemiolóigica e na utilização hospitalar. A associação desenvolveu uma ferramenta, em parceria com uma tecnológica nacional, que foi disponibilizada ao Ministério da Saúde no fim de março.