Covid-19. EUA ultrapassam 10 milhões de infetados, quase 20% do total mundial

Os Estados Unidos ultrapassaram esta segunda-feira os 10 milhões de infetados com covid-19 desde o início da pandemia. Todos os dias há mais de 100 mil novos casos.

Na sexta-feira, foi registado um novo máximo de casos diários, com mais de 130 mil infetados. Só na semana passada ficaram infetadas 700 mil pessoas.

No estado do Utah, onde foi declarado estado de emergência, os hospitais estão no limite. Durante duas semanas estão adiados eventos desportivos e outras atividades de grupo e o uso de máscara passa a ser obrigatório. No entanto, nenhuma loja ou restaurante vai fechar as portas. O Governador anunciou uma testagem em massa.

Entretanto, há mais um infetado na Casa Branca. O secretário de estado do interior, que anda sempre de máscara, é mais uma vítima do surto na administração de Donald Trump.

