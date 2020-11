Covid-19. Estados Unidos atingem um quinto dos casos mundiais

Os Estados Unidos estão perto de ultrapassar os 10 milhões de infetados, o que corresponde a um quinto do total mundial de casos. Desde o início da pandemia foram diagnosticadas 50 milhões de pessoas, tendo 1,25 milhões morrido devido à Covid-19.

Os hospitais norte-americanos estão sobrelotados e, em muitos casos, já não há camas suficientes para os novos doentes. Só no estado do Texas, por exemplo, há mais de seis mil pessoas internadas.

O segundo país mais atingido pela pandemia é a Índia, com mais de 8,5 milhões de casos positivos. Os médicos alertam que a poluição nas grandes cidades está a provocar um aumento de doenças respiratórias, o que poderá levar a uma nova vaga de infeções por Covid-19. Nas últimas semanas, a Índia conseguiu estabilizar os números de novos casos, mantendo-se abaixo dos 50 mil.

Na Austrália já se preparam as celebrações do fim do ano. Apesar de as cadeias de contágio estarem controladas e o país ter menos de 10 casos diários, a festa que celebra o passagem do ano irá ser muito diferente do que é tradição.

A China anunciou mais uma vacina em desenvolvimento que irá começar a ser testada em voluntários ainda este mês. A novidade neste fármaco é que se trata de uma vacina administrada através de um spray nasal. Os investigadores chineses dizem que esta forma de aplicação é mais eficaz e pode gerar uma resposta mais rápida do sistema imunitário.

