Covid-19. Presidente da Ucrânia está infetado

O Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky está infetado com covid-19, segundo avançou esta segunda-feira o próprio na rede social Twitter.

O Chefe de Estado diz que se sente bem e que vai continuar a trabalhar apesar de estar a cumprir isolamento.

No último sábado, a Ucrânia registou um novo recorde diário, com mais de 10 mil novos casos de coronavírus.

"Não há pessoas com sorte para as quais a #COVID19 não seja uma ameaça. Apesar de todas as medidas de quarentena, recebi um teste positivo. Sinto-me bem e tomo muitas vitaminas. Prometo isolar-me, mas continuo a trabalhar. Vou superar a COVID19 como a maioria das pessoas. Vai ficar tudo bem!", escreveu no Twitter.