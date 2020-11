Estado de Emergência. Oposição critica medidas do Governo

Portugal entrou esta segunda-feira em Estado de Emergência. As medidas vão ser reavaliadas na próxima quinta-feira.

Há 121 concelhos no país que têm medidas mais restritivas, entre as quais, o recolher obrigatório entre as 23h e as 5h da manhã do dia seguinte durante a semana, e a partir das 13h nos fins-de-semana. A medida afeta sete milhões de pessoas.

O primeiro-ministro diz que é impossível ultrapassar esta pandemia sem dor e que a opção por estas medidas é "um mal menor".

À direita, o Presidente do PSD duvida da eficácia do recolher obrigatório e o CDS acusa o governo de falta de planeamento.

Ainda em reação ao Estado de Emergência, Jerónimo de Sousa critica as medidas e o PAN considera o recolher obrigatório um exagero.

