Forte valorização da cotação do Brent após anúncio da Pfizer sobre vacina

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro encerrou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 7,43%, para 42,36 dólares, alicerçado no otimismo de uma vacina contra o coronavirus.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,93 dólares acima de 39,43 com que fechou as transações na sexta-feira.

A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou que a sua vacina contra o novo coronavirus é eficaz em 90%, o que elevou as expectativas de que se possa começar a imunizar a população nos próximos meses.