Jogadores do Salzburgo não vão às seleções após 6 casos de covid-19

Os jogadores do Salzburgo chamados às respetivas seleções de futebol foram esta segunda-feira impedidos de se juntarem a essas concentrações, após seis casos positivos ao novo coronavírus entre esse lote de atletas dos campeões austríacos.

O clube, que não esclareceu quais os jogadores que testaram positivo ao novo coronavírus, explicitou em comunicado que os resultados chegaram no domingo e que todos estão agora em isolamento e assintomáticos.

O Salzburgo junta-se a vários clubes na Alemanha e Itália que também atrasaram ou impediram a saída de jogadores devido à pandemia de covid-19, com três jogadores da seleção da Áustria agora afastados, dois sem ir à seleção do Mali e um no Japão.

O Werder Bremen e o Arminia Bielefeld seguiram as instruções das respetivas autoridades regionais de saúde para não deixar sair os atletas para os jogos internacionais, entre particulares, Liga das Nações e qualificações de outras provas continentais pelo mundo fora, com os plantéis de Roma, de Paulo Fonseca, e Fiorentina em isolamento após casos positivos, que impediram os negativos de se juntarem à seleção.

