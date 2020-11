Surto de Covid-19 fecha Polo Escolar da Palhaça em Oliveira do Bairro

O Polo Escolar da Palhaça, em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, encerrou hoje temporariamente devido a casos de infeção por covid-19, anunciou o município.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro informou que o Polo Escolar da Palhaça encerra temporariamente a partir de hoje, até data a indicar, "por indicação das autoridades de saúde". "A decisão vem na sequência do aumento do número de infetados entre a comunidade escolar deste estabelecimento de ensino", acrescenta a nota.

Segundo a fonte, dados referentes ao dia de domingo dão conta de que no Polo Escolar da Palhaça um total de 16 alunos, um professor e dois funcionários apresentavam teste positivo para o novo coronavírus.

A autarquia adianta também que o mesmo estabelecimento de ensino tem um professor e um funcionário em isolamento.

O município e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro garantem que, em conjunto com as autoridades de saúde, continuam a trabalhar para salvaguardar a saúde e a segurança das crianças e de toda a comunidade.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste domingo que há mais 48 mortes e 5.784 novos casos de Covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.896 vítimas mortais e 179.324 infetados pelo novo coronavírus.

No domingo estavam mais 12 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 378.

Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2 522 pessoas internadas, mais 102 do que no sábado .

A DGS revela que estão ativos 76.647 casos de infeção, mais 3 702 do que no sábado.

Foram dados como recuperadas 2.034 pessoas, num total de 99.781 desde o início da pandemia.

O estado de Emergência está em vigor em todo o país. Nos 121 concelhos com maior risco de transmissão de covid-19 há recolher domiciliário obrigatório. Mas há exceções, que permitem a circulação na via pública.

