Surto na cadeia de Tires acabou com o “milagre português”

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu, esta segunda-feira, que estão a ser tomadas medidas energéticas para combater o surto de Covid-19 na cadeia feminina de Tires. Van Dunem informou o Parlamento que “todos os guardas, trabalhadores e reclusas foram já testadas” e que “as reclusas que estão infetadas estão separadas” das restantes.

Segundo avançou a ministra, a maioria dos infetados estão assintomáticos e não foi ainda identificada a origem do contágio. Mas Van Dunem garante que o plano de contingência para o sistema prisional é rigoroso, e que tudo está a ser feito para estancar o problema.

A ministra disse ainda que este surto veio acabar com o “milagre português”. Durante a audição sobre o Orçamento do Estado, a ministra fez lembrar que até agora não tinha ocorrido nenhum surto nas prisões portuguesas, ao contrário do que aconteceu noutros países europeus. “O caso português era um caso emblemático no contexto das nações europeias”, disse.

Sobre o Orçamento do Estado para 2021, Van Dunem destacou como prioridade o combate à corrupção, a digitalização da justiça e o reforço da dotação para apoio aos cidadãos mais vulneráveis, em especial às vítimas de violência doméstica.

