BioNTech quer disponibilizar vacina contra a Covid-19 abaixo do preço de mercado

A BioNTech, que está a desenvolver uma vacina contra a Covid-19 em conjunto com a Pfizer, quer comercializar a vacina abaixo do valor de mercado.

O objetivo da farmacêutica alemã é que a vacina chegue a todas as regiões do mundo, incluindo as que têm menor capacidade para pagar. Para garantir o acesso a todos, a BioNTech defende que sejam estipulados preços diferentes para regiões diferentes.

Esta segunda-feira, a vacina da BioNTech e da Pfizer mostrou 90% de eficácia nos testes, sendo a primeira farmacêutica a publicar os dados do ensaio clínico. Fica ainda por saber quanto tempo dura a proteção criada pelos anticorpos.

Veja também: