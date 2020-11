Em que ponto estão as vacinas para a covid-19?

A Rússia prepara-se para registar a terceira vacina contra a Covid-19. No Brasil, os ensaios clínicos da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, foram suspensos após incidente "grave" com um voluntário.

Nos Estados Unidos, o país mais afetado pelo novo coronavírus, a reguladora norte-americana para medicamentos autorizou, dada a sitiuação de emergência, uma terapia experimental de anticorpos contra a Covid-19 semelhante à que Donald Trump recebeu quando esteve infetado.

O fármaco da Eli Lilly pode ser usado em casos médios a moderados, em adultos e crianças com mais de 12 anos, antes da doença atingir um estado grave que leve ao internamento. A prioridade de entrega serão os hospitais e estados onde há mais infeções.