Europa ultrapassa 300 mil mortes por covid-19

A Europa ultrapassou esta terça-feira as 300 mil mortes por Covid-19. Um dos países mais afetados é o Reino Unido, onde os hospitais sofrem com a sobrecarga dos doentes, alguns profissionais de saúde.

Em França, as mortes e hospitalizações continuam perto do máximo mas o número de novos casos dá sinais de abrandamento, fruto dos recolheres obrigatórios locais decretados. Entretanto sob confinamento nacional, o país prossegue com as transferências para hospitais de regiões menos afetadas ou mesmo para a Alemanha.