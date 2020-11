Indústria textil e do vestuário sofre quebra de 18,5% nas exportações

De março a junho não houve quem escapasse aos efeitos devastadores da pandemia na produção de vestuário.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, de janeiro a setembro, houve uma queda de 18,5% nas exportações de vestuário com perdas de 435 milhões de eurosem relação ao mesmo período do ano passado. Porém estes números ainda não refletem o impacto desta segunda vaga da pandemia.

A Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção pede maior apoio para as empresas sem discriminações. Quanto ao mercado europeu

a Associação é clara, quer com urgência um compromisso da Comissão Europeia.