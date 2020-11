O presidente do Brasil, um dos poucos líderes mundiais que ainda não reconheceu o resultado das eleições norte-americanas, mandou um recado para Joe Biden durante uma cerimónia, no Palácio do Planalto.

Na mesma ocasião, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia, que já tirou a vida a mais de 160 mil brasileiros. Foi anunciada esta quarta-feira a retoma dos testes clínicos da vacina chinesa Coronavac no Brasil.