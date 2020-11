Covid-19. Alemanha regista o maior número de mortes diárias desde abril

A Alemanha registou, em 24 horas, 18.487 novos infetados e 261 mortes.

Na Alemanha, em confinamento parcial, o número de mortes teve o maior aumento diário em sete meses, numa altura em que o país está a diminuir a testagem à população. Sem capacidade de resposta dos laboratórios, só fazem teste as pessoas com fortes sintomas ou que estiveram em contacto com infetados.

Em França, o número de casos está a diminuir, mas continuam internados mais de 31 mil doentes. Os hospitais estão cheios e as salas de aulas também.

Ao contrário da primeira vaga, as escolas mantêm-se abertas. Com turmas grandes, o distanciamento social é menor. Foi isso que os professores foram dizer para a rua, em Paris, numa manifestação contra a falta de condições.