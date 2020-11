Covid-19. Dinamarca está a abater todos os visons do país

A Dinamarca está a abater milhões de visons devido à existência de uma mutação do novo coronavírus nos animais, tendo sido infetadas 214 pessoas. A primeira-ministra dinamarquesa anunciou a descoberta a 4 de novembro e, nos dias seguintes, começou o processo de abate dos animais nas quintas de produção de visons.

“A mutação do vírus via vison pode criar o risco de a futura vacina não funcionar como deveria”, disse Mete Frederiksen, numa conferência de imprensa citada pela Reuters. Por isso, a primeira-ministra disse que “é necessário abater todos os visões”.

Os primeiros abates captados pela agência Reuters aconteceram a 6 de novembro, dois dias depois da decisão governamental. Também esta segunda-feira, a agência noticiosa fotografou o momento em que os animais eram enterrados numa vala comum localizada em terreno militar.

A decisão sobre o abate de milhões de visons na Dinamarca não é consensual e já motivou duras críticas. Os representantes da indústria e os legisladores colocam em causa a legalidade da decisão e as evidências científicas que a fundamentam. O Governo chegou a admitir não ter bases legais para avançar com a medida, mas garantem que está a ser elaborada uma legislação que suporta a decisão.

Mogens Jensen, ministro do Ambiente e da Alimentação, lamentou, num email enviado à Reuters, a “falta de transparência” no processo. O ministro explicou que está a ser criada uma “legislação de emergência” para suportar a ordem de abate. No entanto, a oposição já avisou que não permite que o documento substitua o processo legislativo normal, que tem a duração de 30 dias.

A Dinamarca é um dos maiores produtores de visons do mundo. A indústria da pele de vison emprega seis mil pessoas e exporta mais de 800 milhões de dólares por ano no país.

Não é o primeiro caso de abate de visons devido à Covid-19

A Dinamarca não é o primeiro país a abater visons devido à presença do novo coronavírus nos animais. Em julho, os Países Baixos avançaram com o abate de 10 mil visons. Poucas semanas depois, a região de Aragão, em Espanha, decretou a mesma medidas. Mais 100 mil visons foram abatidos depois de ter sido identificado o vírus em 80% dos animais.

Segundo Joaquin Olona, responsável pela pasta da Agricultura na região espanhola, esta era a forma de “evitar riscos para a população e a saúde pública”.

Devido à decisão dinamarquesa, a Polónia irá também testar os visons, assim como os trabalhadores das quintas e seus familiares. O Executivo do país avança que tinha infraestruturas para o controle do vírus na comunidade animal desde maio. Algumas quintas confirmam a realização dos testes, outras afirmam que a testagem dos animais não aconteceu.

“A prioridade é verificar o estado de saúde dos animais nas quintas”, disse o ministro da Agricultura polaco em comunicado enviado à Reuters.

Também nos Estados Unidos já morreram mais de 15 mil visons desde agosto e há dezenas de quintas em quarentena. As autoridades de Saúde estão a monitorizar o potencial risco de transmissão do novo coronavírus para a população e acompanham de perto o que se passa na Dinamarca. No entanto, os estados norte-americanos de Wisconsin, Utah e Michigan - onde existe a maior parte da criação de visons - avançaram que não tencionam abater animais.

“Nós acreditamos que a quarentena das quintas de visons afetadas, além da implementação de medidas de biossegurança rigorosa, terá sucesso no controlo do SARS-CoV-2 nesses locais”, garantiu o Departamento norte-americano de Agricultura à Reuters.

Nos casos de Wisconsin – o maior produtor nos Estados Unidos, que produz 2,7 milhões de peles de vison por ano – e de Utah, o Departamento de Agricultura identificou que o contágio dos animais surgiu por contacto com pessoas infetadas pelo novo coronovírus. No Michigan é ainda desconhecido se terá havido contacto humano.

