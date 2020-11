Covid-19. EUA com novo máximo de internamentos e hospitais lotados na Europa

Os Estados Unidos atingiram novo máximo de hospitalizações: quase 62 mil em apenas um dia. Quanto ao número de casos diários, o país ultrapassou a barreira dos 100 mil infetados pelo sétimo dia consecutivo.

Na Europa, também muitos hospitais estão já sobrecarregados. França registou 35 mil novos casos em 24 horas, o que significa uma ligeira descida no número de novas infeções, no entanto, os internamentos no país continuam no máximo.

Espanha passou a exigir um teste negativo de, pelo menos 72 horas, à chegada aos aeroportos do país. Portugal está abrangido, assim como a maioria dos países europeus. De fora ficou apenas a Noruega, a Finlândia e o sul da Grécia.

Na Alemanha, o número de novos casos diminuiu, mas houve um aumento de mortes. É agora o maior desde abril. O país apenas consegue testar quem tem sintomas ou esteve próximo de um caso positivo.

Na Índia, a época dos casamentos e festividades religiosas fez o número de novas infeções disparar para um novo máximo de 8 mil casos.

