Covid-19. EUA registam mais de um milhão de novos casos em 10 dias

Os Estados Unidos ultrapassaram na terça-feira um milhão de novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus só nos primeiros 10 dias de novembro, de acordo com as autoridades de saúde locais.

Desde o primeiro dia do mês que o país regista mais de 100 mil novos casos diários de covid-19, valor que se tornou a norma de um surto epidémico que não dá sinais de desaceleração.

1 milhão de novos casos em apenas 10 dias

O marco de um milhão de novos casos em apenas dez dias acontece numa altura em que governadores de todo o país têm feito apelos cada vez mais desesperados à população para levar a sério a luta contra o vírus.

O governador do Wisconsin, por exemplo, apelou à unidade e cooperação para lutar contra a covid-19, enquanto no Minnesota foi ordenado o encerramento de bares e restaurantes a partir das 22:00 e a governadora do Iowa impôs o uso de máscaras em reuniões de 25 ou mais pessoas em espaços fechados.

A vaga de novos casos nos EUA parece maior e mais disseminada do que a que se registou na primavera, especialmente no nordeste do país, e depois no verão, no 'cinturão do sol' (sul e sudoeste), mas os especialistas acreditam que há motivos para acreditar que o país está agora melhor preparado para lidar com o vírus.

"Definitivamente, estamos melhor posicionados" no que diz respeito a ferramentas e conhecimentos médicos, disse um investigador de doenças infecciosas da Universidade de Harvard, William Hanage.

Hospitais estão sobrecarregados

Entre os mais de 100 mil casos registados na terça-feira contam-se 12.000 no Illinois, 7.000 no Wisconsin e 6.500 em Ohio, enquanto as mortes voltaram também a subir, chegando a uma média de mais de 930 por dia.

Os hospitais estão já a ficar sobrecarregados e, ao contrário das vagas anteriores, a atual não se foca apenas nalgumas regiões, uma vez que o número de casos tem aumentado consistentemente em 49 estados do país.

Apesar de as mortes ainda estarem bem abaixo do pico diário de 2.200 registado em abril nos EUA, alguns investigadores estimam que o total de óbitos chegará a cerca de 400 mil no início de fevereiro, contra os quase 240 mil contabilizados neste momento.