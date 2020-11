Covid-19. Nova Deli regista o valor diário de novos casos mais alto desde o início da pandemia

Vanuatu, uma nação de 80 ilhas no Pacífico, era um dos poucos países, no mundo, que não tinha ainda sido atingido pela pandemia, registou agora o primeiro caso de coronavírus.

O Brasil, com uma média de 25 mil casos diários, está longe do pico da pandemia e dos dias, em julho, com quase 70 mil novos infetados. Mesmo assim, o país continua a ser o terceiro mais atingido em todo o mundo, e já ultrapassou os 5 milhões e 700 mil registos e os 162 mil mortos.

No outro lado do mundo, na Índia, esta quarta-feira foi atingido o valor mais alto, de sempre, de novos casos registados na capital, Nova Deli. Mais de 7.800, só na cidade, onde a poluição está a provocar, também, um aumento do número de pessoas com doenças respiratórias.

No Irão, um dos países com taxa mais elevada de mortalidade por covid-19, as autoridades tiveram de expandir os cemitérios.

No Quénia, as autoridades receiam uma segunda vaga nas próximas semanas e os números diários estão a aumentar rapidamente, depois de terem sido levantadas quase todas as medidas de restrição.