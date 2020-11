Impedido de ver a esposa no hospital, faz-lhe uma serenata no meio da rua

Impedido de visitar a esposa doente no hospital, Stefano Bozzini, de 81 anos, pegou no acórdeão e foi para a rua fazer uma serenata, em frente à janela do seu quarto.

O momento foi captado em vídeo e está a tornar-se viral nas redes sociais. No vídeo é possível ver Carla Sacchi, sua companheira há 47 anos, a ouvir Stefano a tocar um medley de canções.

O hospital não trata pacientes com covid-19, mas os visitantes não têm permissão para entrar no edifício devido às restrições impostas pela pandemia.

Segundo a agência de notícias italiana ANSA, citada pela CNN, Bozzini é um ex-militar do exército italiano e o chapéu faz parte do uniforme.