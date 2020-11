Número de transplantes cai a pique durante a pandemia

Nos primeiros meses da pandemia, o número de transplantes caiu a pique devido à pandemia de Covid-19 e à ocupação dos cuidados intensivos.

"O que nos preocupa é realmente a queda brutal que houve: p exemplo, nos primeiros três meses de confinamento qualquer coisa como 55% nos transplantes de dador cadáver e quase 80% de dador vivo. Isto é muito significativo”, explica Aníbal Ferreira, presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN).

A situação não é igual em todos os hospitais do país, mas a SPN admite que a queda do número de transplantes poderá agravar-se até ao final do ano, devido ao evoluir da pandemia.

“Neste momento, com o evoluir da pandemia, é óbvio que os números ainda vão ser piores provavelmente neste trimestre até dezembro”, acrescenta.

