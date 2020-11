Pandemia afasta turistas na Serra da Estrela 

Na zona da Serra da Estrela, as unidades hoteleiras preveem quebras que poderão chegar aos 90% neste mês de novembro e as perspetivas não são animadoras em relação ao natal e fim-de-ano.

Numa altura em que a montanha entraria na época alta do turismo e, à conta das novas restrições impostas devido à pandemia de covid-19, são mais as reservas que têm sido canceladas do que aquelas que se mantêm, o que obrigou alguns hotéis da região a lançar campanhas de descontos na tentativa de atrair clientes.