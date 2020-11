Autarca de Gaia pede clarificação ao Governo sobre horário dos supermercados

Sobre a decisão do grupo Jerónimo Martins, o Presidente da Área Metropolitana do Porto apela ao Governo para clarificar qual será o horário de abertura dos supermercados nos próximos dois fins de semana.

Eduardo Vítor Rodrigues diz que não faz sentido antecipar a abertura para tão cedo.

Supermercados Pingo Doce abrem às 06h30 nos próximos dois fins de semana

A maioria dos supermercados Pingo Doce vão abrir às 06h30 da manhã nos próximos dois fins de semana, dias 14, 15, 21 e 22 de novembro.

Este horário alargado surge na sequência da declaração de estado de emergência, que obriga ao recolher obrigatório entre as 13:00 e as 05:00 ao fim de semana, em 121 concelhos.

O horário de abertura vai assim ser antecipado na maioria das lojas para as 06h30 da manhã, mas a hora de fecho mantém-se às 22:00. Com esta medida, o grupo Jerónimo Martins pretende evitar a concentração de pessoas nas lojas.

Recorde-se...

Que as deslocações a mercearias, supermercados ou farmácias são as exceções na proibição de circulação na via pública nas tardes e noites dos próximos dois fins de semana.

Contudo, o Governo avisa que as deslocações admitidas devem ser efetuadas "preferencialmente desacompanhadas e devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas".