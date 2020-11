Covid-19 em lares de idosos. Seis mortes no Fundão e 70 casos em Portalegre

Seis idosos morreram de covid-19 em dois lares da Misericórdia no Fundão. Tinham mais de 80 anos. O mais velho tinha 96.

Nos dois lares, um na localidade de Joanes e outra na cidade do Fundão, há 74 infetados, entre utentes e funcionários.

Há mais dois surtos preocupantes em Celorico da Beira e em Portalegre.

Em Portalegre, o lar da Santa Casa da Misericórdia regista 70 casos.

No de Celorico da Beira, na Guarda, há agora 55 casos confirmados, entre utentes e funcionários. Uma das preocupações é o contágio na comunidade, já que os empregados do lar têm ligações na terra. Foram diagnosticadas mais cinco pessoas: quatro numa escola e uma na Câmara Municipal.

Em Figueira de Castelo Rodrigo, também no distrito da Guarda, 6 funcionários e 43 dos 46 utentes testaram positivo.

A situação no Norte do país continua preocupante também nas residências para idosos. Há, pelo menos, 46 surtos ativos no Porto.

