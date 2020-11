Covid-19. Presidente da Câmara de Espinho em quarentena

O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, está a partir desta quinta-feira em quarentena devido a contacto próximo com um infetado com covid-19, revelou fonte dessa autarquia do distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o próprio autarca revela que não apresenta nehum dos sintomas que são associados ao vírus SARS-CoV-2 e que continua a exercer funções a partir de casa, em regime de teletrabalho.

"Sinto-me muito bem, já fiz o teste hoje à tarde e agora vou aguardar pelo resultado para saber se permaneço em isolamento profilático 10 dias, se o diagnóstico for negativo, ou 14, se for positivo", conta Pinto Moreira.

Casado e com três filhos, o advogado social-democrata tem 52 anos e é um utente de risco devido a três patologias crónicas, entre as quais asma brônquica.

O seu município é um dos que integra a lista de concelhos sob risco elevado de contágio por covid-19.

No universo de cerca de 33.000 habitantes com residência nos 21,4 quilómetros quadrados de Espinho, o último boletim epidemiológico da autarquia indicava esta segunda-feira 198 casos de infeção confirmada nos 10 dias anteriores.

