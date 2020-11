Médicos defendem alargamento dos critérios de testagem à covid-19

Um grupo de investigadores defende o alargamento dos critérios de testagem à covid-19, em Portugal.

Alertam para a importância de valorizar determinados sintomas, como a dor de cabeça, fadiga ou dores musculares, de forma de alterar comportomentos que vão ajudar a controlar a cadeia de contágios.

Deste modo não devem apenas ser testados pacientes com sintomas de infeção respiratória aguda. O critério de definição de um caso suspeito, e a realização do teste, deve estar relacionada com uma combinação de sintomas.

Veja também: