Nova Deli com mais de 8.500 casos de Covid-19, um novo máximo

Nova Deli registou 8.593 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde na capital indiana, com as autoridades a temerem novo agravamento no fim de semana, devido às multidões esperadas no festival Diwali.

A capital indiana sofre atualmente a pior vaga da doença desde março, numa altura em que o balanço diário no país tem vindo a descer. Nas últimas 24 horas, a Índia contabilizou 47.905 infeções.

O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento de casos na capital à temporada de festivais religiosos, alertando que a situação pode agravar-se devido ao aumento da poluição.

As autoridades de Deli antecipam que os casos continuem a aumentar na capital, prevendo até 12 mil infeções diárias no final de novembro.

Desde o início da pandemia, a Índia registou mais de 8,6 milhões de casos de covid-19 (8.683.916), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, atualmente com mais de 10,3 milhões.

Com um total de 128.121 mortes (550 só nas últimas 24 horas), a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

O país tem atualmente 489.294 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.