Surto em Elvas. 21 pessoas infetadas em lar da Cruz Vermelha

Foi identificado um surto de Covid-19 no Centro Humanitário da Cruz Vermelha, em Elvas. Há 21 pessoas infetadas, dos quais 17 são utentes do lar e um da unidade de cuidados continuados.

O primeiro caso detetado remonta a 30 de outubro, quando um funcionário administrativo testou positivo à Covid-19. Desde então, foram realizados 190 testes aos utentes e funcionários da instituição: 21 confirmaram a infeção pelo novo coronavírus.

A Cruz Vermelha colocou em marcha o plano de contingência, sendo que nas instalações em Elvas há a capacidade de separar os utentes positivos dos negativos. A direção admite, no entanto, que o número de casos possa subir nos próximos dias com a repetição de alguns testes em utentes considerados suspeitos e que apresentem sintomas compatíveis com a Covid-19.