Um lar italiano voltou a permitir contacto humano com o exterior através da “sala do abraço”. Os residentes da Casa da Saúde Domenico Sartor, na província de Treviso, no norte de Itália, tiveram a oportunidade de reabraçar as pessoas mais próximas que estão fora do lar.

A sala do abraço foi criada após meio ano de isolamento. Na câmara impermeável pode-se tocar, abraçar e beijar, ou apenas estar a ver e falar. Quem lá trabalha garante que foi o melhor remédio.