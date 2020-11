Covid-19. EUA registam 150 mil novos casos em 24 horas 

Com um novo máximo renovado a cada dia, os Estados Unidos da América - o mais afetado pela pandemia no mundo - está prestes a chegar aos 11 milhões de casos e aos 250 mil mortos.

A pressão está a regressar ao leste do pais. O Massachusetts regista 10 mil mortes. Nova Iorque e Nova Jérsia voltam a impor restrições e na terceira maior cidade do pais, Chicago, a mayor determinou o recolhimento voluntário por um mês.

No Oeste, com os hospitais em sobrecarga, já se fala em cancelar a festa do Dia de Ação de Graças, no próximo dia 26, e um mês depois, o Natal.