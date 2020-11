Luz Saúde disponibiliza camas para doentes do SNS 

O Grupo Luz Saúde vai disponibilizar 138 camas para o Serviço Nacional de Saúde em todo o país, durante o período da pandemia.

A maioria das camas disponibilizadas será para doentes não covid.

Apenas em Lisboa, o Hospital da Luz terá 30 camas disponíveis para doentes infetados com o novo coronavírus, mas também capacidade para responder a cirurgias coronárias e pediátricas.

No Porto, o Hospital de São João poderá transferir para a Luz Arrábida 26 doentes a necessitar de cirurgias complexas.

Haverá ainda camas disponíveis nas unidades da Luz na Póvoa de Varzim, Guimarães, Vila Real, Coimbra, Aveiro e Setúbal.

Covid-19. Estado vai pagar até 8.431 euros por cada doente transferido para o privado

O Estado vai pagar até 8.400 euros por cada doente covid-19 transferido do SNS para os privados ou para o setor social.

De acordo com o JN, a minuta de acordo entre as ARS e os hospitais privados e do setor social que estipula os preços foi entregue na quinta-feira aos hospitais.

No máximo, o Ministério da Saúde vai pagar até 8.431 euros por doente que precise de ventilação mais de quatro dias. Internamentos com ventilação até quatro dias vão custar 6.036 euros. No caso dos doentes que não precisem de ventilação, o valor a pagar pelo Estado será de 2.495 euros, independentemente da duração da estadia.