Risco de transmissão da covid-19 em Portugal está a baixar lentamente

O risco de transmissão da covid-19 no país é, neste momento, de 1.11. Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, o valor está a desacelerar.

"Mesmo que o risco de transmissão da doença se suavize, como parece estar a evidenciar-se, vai demorar tempo, semanas, a sentirmos uma diminuição da procura dos hospitais e ainda mais semanas até se sentir uma diminuição da letalidade."

A taxa de incidência a sete dias é agora de 361,1 novos casos por 100.000 habitantes, no país, sendo que a 14 dias a taxa é de 655,2 novos casos.

"Todo o nosso esforço vai no sentido de evitar que mais famílias percam os seus entes queridos", afirmou a ministra, mostrando-se preocupada com a pressão sobre o sistema de saúde.

Marta Temido reiterou ainda que seria "irresponsável" abrandar o esforço de contenção do vírus e disse compreender "a angústia" de quem vai ter de "abrandar a atividade económica", pelo que reforçou o apelo aos cidadãos para cumprirem escrupulosamente as medidas estabelecidas pelo Governo, nomeadamente "o dever cívico de recolhimento".

Estado paga até 8.431 euros por cada doente com covid-19 no privado



A ministra da Saúde recordou, durante a habitual conferência de impresa, o reforço que foi feito no SNS de meios humanos e equipamentos no decurso da pandemia, referindo que os ventiladores passaram de 1.142 para 1.939 e que as camas em Unidades de Cuidados Intensivos passaram de 423 para 704, com uma capacidade de extensão que ultrapassa as 900.

Marta Temido divulgou ainda os valores dos internamentos no público e no privado de doente com covid-19. Por cada doente transferido para um hospital privado, o Estado poderá pagar até 8.431 euros.

Portugal ultrapassou esta sexta-feira as 200.000 infeções de covid-19 ao contabilizar 204.664 casos desde o início da pandemia, em março, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão ativos 84.032 casos, mais 2.891 do que na quinta-feira. Portugal registou o maior número de casos diários de covid-19, ao contabilizar mais 6.653 infeções nas últimas 24 horas.

Estão mais 5 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 388. Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2.799 pessoas internadas, mais 5 do que na quinta-feira.



Vacina da gripe: mais de um milhão e quatrocentas pessoas vacinadas



O Governo estima que um milhão e quatrocentas pessoas já tenham tomado a vacina da gripe.

A ministra da Saúde diz que nunca houve tanta procura, e refere que só devem tomar as pessoas que têm indicação. A última entrega de vacinas para a gripe está prevista para o final de novembro.